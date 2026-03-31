Organizátori jubilejného 32. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána vyzývajú vedúcich folklórnych súborov, aby prihlásili svoje detské folklórne súbory na účasť na 32. DFF Zlatá brána. Festival bude prebiehať v dňoch 20. a 21. júna 2026 na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.
Vyplnené prihlášky a fotografie súboru, ktoré budú použité v propagačnom materiáli, je potrebné zaslať najneskoršie do 4. mája 2026 na adresu:
Kultúrne centrum Kysáč (KC Kysáč)
DFF ZLATÁ BRÁNA
Slovenská 22
21 211 Kysáč
alebo na e-mail: kis.kysac@gmail.com.
Viac informácií aj na tel. čísle: 021/827-642.
Prihlášku si záujemcovia nájdu na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a facebookovej stránke KC Kysáč.
Zdroj: Kultúrne centrum Kysáč