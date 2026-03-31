Tohtoročný Kolkársky bál v Kovačici sa niesol v osobitnej slávnostnej nálade. Okrem toho, že boli vyhlásení najlepší účastníci Robotníckych športových hier, oslávené boli aj aktuálne úspechy mužského a ženského tímu Kolkárskeho klubu Slávia. Večerné podujatie sa uskutočnilo 28. marca v slávnostnej sieni reštaurácie Glamour s prítomnosťou kolkárov, účastníkov športových hier, spolupracovníkov a hostí.
Prítomných na úvod pozdravil predseda Kolkárskeho klubu Slávia Tomáš Siroma a v pokračovaní boli udeľované medaily, poháre a diplomy najúspešnejším skupinám a jednotlivcom tohtoročných Robotníckych športových hier, ktoré prebiehali v kovačickej kolkárni od druhej polovice januára a takmer do konca marca. V mužskej konkurencii zvíťazil tím Color, druhé miesto obsadil tím Skubi Dubi a tretie miesto In Fagan Ink, pokým v ženskej konkurencii zvíťazila skupina Pink Panter, druhé miesto obsadil tím –50+ a tretie miesto obsadili Čertice.
V súťaži jednotlivcov v mužskej konkurencii najúspešnejším bol Ján Horniaček, druhé miesto obsadil Martin Chrťan a tretie Daniel Príbeľa; v ženskej konkurencii jednotlivkýň zvíťazila Lena Čerňošová, druhé miesto obsadila Eva Sretenovićová a tretie Alena Petríková.
V disciplíne šprint v mužskej konkurencii najväčší počet zrazených kolkov mal Ján Čerňoš, druhé miesto obsadil Filip Ďuríček a tretie miesto si rozdelili Ivan Chalupa a Zdeno Petráš; v ženskej konkurencii najúspešnejšou bola Lena Čerňošová (ktorá sa ako zároveň najlepšia jednotlivkyňa stala dvojnásobnou víťazkou turnaja), druhé miesto obsadila Luna Čerňošová a tretie miesto si rozdelili Eva Sretenovićová a Glória Glóziková.
V tandemovej hre najúspešnejšou bola dvojica Tamara Milosavljevićová – Ján Čerňoš so zrazenými 303 kolkami, druhé miesto obsadila dvojica Maja Príbeľová – Vladimír Lukáč (286 kolkov) a tretie miesto získala dvojica Maja Príbeľová – Daniel Príbeľa (283 kolkov).
Udelené boli aj uznania najstaršej účastníčke tohtoročných RŠH Anne Hýlovej a penzistovi Jánovi Chalupovi, ako aj bývalému dlhoročnému predsedovi KK Slávia Jánovi Jonášovi.
V daný večer boli oslávené aj dva historické úspechy Kolkárskeho klubu Slávia: šampiónsky titul mužského tímu v majstrovstvách Prvej ligy Srbska – skupiny Vojvodina a vicešampiónsky titul ženského tímu v rámci Superligy Srbska. Vďaka týmto úspechom kolkári z Kovačice postúpili do spoločnosti najsilnejších klubov v krajine a kolkárky si vybojovali účasť v súťaži Pohár Európy.
Kovačickým kolkárom a kolkárkam k najnovším úspechom gratuloval aj predseda Kolkárskeho zväzu Srbska Uroš Dragojlović, ktorý vo svojom príhovore vyjadril potešenie z toho, že obidva tímy KK Slávia budú od nasledujúcej sezóny v spoločnosti najlepších klubov v Srbsku.
Moderátorkou slávnostnej časti programu bola Jarmila Paulíková.
V pokračovaní večera bola spoločenská zábava pri spoločnej večeri a živej hudbe.