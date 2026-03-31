Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove si v tomto roku pripomína 108. výročie pôsobenia. Deň školy tradične oslavujú 28. marca a tento dátum bol vybraný na počesť narodenia významného srbského básnika Branka Radičevića, podľa ktorého škola nesie svoje meno.
Škola pri tejto príležitosti tradične organizuje slávnostný program, ktorý pripravujú žiaci a profesori. Keďže tohto roku Deň školy pripadol v sobotu, oslava pod názvom Gymnazista v Starej Pazove sa konala včera v aule tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizne.
Program sa začal štátnou hymnou v podaní školského chóru a niesol sa v znamení gymnaziálneho života, lebo ako povedala riaditeľka školy Ľudmila Rakočevićová, on nespočíva len v školských hodinách, ale aj v početných odbočkách a mimoškolských aktivitách, po ktorých pazovské gymnázium sa stáva čoraz známejšie.
Žiaci za pomoci svojich profesorov pripravili páčivý program, kde ukázali, aký je každodenný život v škole. Nechýbal ani hudobný program a vystúpenie chóru, tiež zaujímavé scénky, kde dôraz dali na činnosť divadelnej tvorby.
Počas dlhej tradície pôsobenia gymnázium navštevovali mnohé generácie žiakov a ako vo svojom prejave zdôraznila riaditeľka Rakočevićová, ona má pevnú dôveru v mladé generácie a v ich kreativitu a zvedavosť, ktorú dlho považuje za pôsobivú a nedosiahnuteľnú. Každá nová generácie žiakov je nadaná svojím spôsobom a každý zo 405 žiakov Gymnázia Branka Radičevića má nejaký druh inšpirácie, talentu. Úlohou zamestnancov školy, podľa jej slov, je poskytnúť im v tom podporu.
V príhovore sa zmienila aj o tých najúspešnejších žiakoch. V súčasnosti sa konajú početné súťaže z viacerých predmetov a toho času majú viac ako 20 žiakov, ktorí sa dostali na republikové prehliadky, a to zo srbského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky, fyziky, biológie, ekológie, informatiky… Gymnázium sa môže pochváliť aj početnými úspešnými športovcami, najlepšími v Srbsku, na Balkáne, Európe a vo svete. A práve úspešní športovci vo viacerých disciplínach (džudo, plávanie, taekwondo, šach, basketbal, volejbal) sa na programe prostredníctvom interview so svojimi rovesníkmi predstavili dosiahnutými úspechmi početným hosťom, rodičom, priateľom a spolupracovníkom školy.