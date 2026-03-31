Kulpínske volejbalistky v sobotu 28. marca doma zohrali zápas so súperkami z VK WARRIORS z Obrovca.
Zápas sa pre domáce volejbalistky nezačal najlepšie, urobili viac chýb, kým dievčatá z Obrovca boli veľmi motivované a vybojovali prvý set vo svoj prospech.
Avšak v nasledujúcich troch setoch, ako potvrdil tréner Stanislav Zima, sa Kulpínčanky vzchopili, konsolidovali, zosilnili všetky elementy v hre, a tak tieto tri sety vyhrali relatívne bez problémov.
VK KULPÍN: VK WARRIORS: 3 : 1
Výsledky po setoch: (23 : 25, 25 : 16, 27 : 25, 25 : 11).
VK KULPÍN: Ivanovićová, Milenkovićová, Novaková, Králiková, Chalupková S., Chalupková D., Grabežová, Kneževićová, Čemanová, Luburićová