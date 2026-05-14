Aktuálne obdobie prináša mnoho zaujímavostí vo futbalovom svete. V početných kvalitných európskych ligách sezóna vrcholí a v mnohých sa dráma očakáva aj v posledných zápasoch. Ale, poďme radom.
Zriedkavo spomínaná býva škótska Premier League. Futbaloví fanúšikovia sa tu a tam asi aj informujú o dianí v tejto súťaži, ale si škótska elitná futbalová trieda v sezóne 2025/2026 zasluhuje obrovskú pozornosť. A to preto, že sa klubu Heart of Midlothian, čiže populárnemu Hearts podarilo získať rekordný počet bodov v dejinách klubu. Stanovili ho v predchádzajúcom kole, keď získali 77 bodov, čím prekonali predchádzajúci rekord klubu zo sezóny 2005/2006.
Zároveň v stredu v predposlednom kole súťaže doma porazili Falkirk výsledkom 3 : 0, takže na konte majú už 80 bodov. Zároveň sa Hearts môže stať prvým klubom od sezóny 1984/1985, ktorý by odňal titul glasgowským velikánom Celticu či Rangersu. Od spomenutého ročníka Škótsko iného majstra nemalo a po viac ako štyroch desaťročiach šancu to zmeniť má práve klubu z hlavného škótskeho mesta Edinburgh. A aby dráma bolo ešte väčšia – v poslednom kole sa v Glasgowe stretnú práve Celtic a Hearts. Ako sme spomenuli, Hearts má 80 bodov, zatiaľ čo Celtic má o bod menej.
A nemuselo ani tak byť po stredajších zápasoch. Do Edinburghu totiž boli prinesené medaily pre šampióna, v prípade, že Celtic zlyhá vo svojom zápase (lebo v konkurencii zostali iba tieto dva tímy). A veru sa to pre Hearts začalo sľubne, keďže Celtic prehrával proti Motherwellu a oni sa ujali vedenia proti Falkirku. Avšak, Celtic zvrátil výsledok, znovu mal iba o bod menej. Pri konci Motherwell znovu vyrovnal, čím Hearts mal o tri body viac a lepší gólový pomer. A potom vrchol – v 98. minúte bola pre Celtic správne dopískaná penalta, ktorú aj premenili a tak predsa získali všetky tri body.
Tak rozhodnutie o šampiónovi padne v poslednom kole v Glasgowe. A kalkulácia je jasná. Hearts nesmie prehrať ak sa chce stať majstrom. Ich posledný titul datuje zo sezóny 1959/1960, kým majstrom v spomenutej sezóne 1984/1985, teda poslednej, v ktorej nevyhrali Celtic alebo Rangers, bol Aberdeen v čele s legendárnym, ale vtedy mladým trénerom Sir Alexom Fergusonom.
Predpokladáme, že myšlienky a energia všetkých neutrálnych fanúšikov na svete v sobotu budú usmernené na podporu Heartsa, ktorý v tejto sezóne s vynikajúcim trénerom Derekom McInnesom každopádne píše fantastický príbeh a zapisuje sa do dejín.
Dráma vrcholí aj v iných ligách
Ak sa presunieme trochu južnejšie, do Nemecka, aj v Bundeslige dráma vrcholí, ale na opačnom konci tabuľky.
V boji o záchranu, ale iba potenciálnu, zostali tri kluby – posledné dve miesta znamenajú vypadnutie, kým 16. pozícia prináša nádej v play-off, v ktorom klub z tejto priečky zohrá s tretím celkom Bundesligy 2. Avšak, do posledného kola s rovnakou ambíciou, teda vyhnúť sa posledným dvom miestam vchádzajú Wolfsburg, Heidenheim a St. Pauli s rovnakým počtom bodov na konte – 26. A k tomu, v poslednom kole sa stretnú St. Pauli – Wolfsburg, kým Heidenheim doma uvíta nezainteresovaný Mainz, ktorý nemôže ani do Európy, ani vypadnúť. A aj v druhej lige je veľmi zaujímavo.
Známe je to, že sa do elity vracia Schalke 04 s legendárnym Edinom Džekom a v boji o ešte jednu priamu promóciu sú až tri kluby – Elversberg (ktorý vlani neuspel v play-off), tiež Hannover 96 a Paderborn. Všetky celky majú 59 bodov, ale Elversberg má najlepšie gólové skóre a v poslednom kole zohrá s Münsterom, ktorý už vypadol do tretej ligy.
A ešte aj španielska La Liga. Od skôr je známe, že je majstrom v tejto sezóne Barcelona, ale je zaujímavé to, že potenciálne vypadnúť z prvej triedy dve kolá pred koncom majú kluby z pozícií 8 až 19.
Rozdiel medzi týmito priečkami je totiž len 5 bodov. To znamená, že Real Sociedad, ktorý je momentálne na 8. mieste, má 44 bodov (bude hrať v Lige Európy, lebo v tejto sezóne triumfoval v španielskom pohári), kým Girona na pozícii 19 má 39 bodov. Real Oviedo je jediným celkom, o ktorom je známe, že zostupuje, zatiaľ čo pozostávajúce dva kluby určite budú známe iba po posledných hvizdnutiach rozhodcov v poslednom kole súťaže.
V anglickej Premier League Manchester City sa nevzdáva. V stredu v zmeškanom súboji porazil Crystal Palace, a tak sa znovu dve kolá pred koncom priblížil na -2 v porovnaní s Arsenalom. Gunners v posledných dvoch zápasoch zohrajú najprv doma s Burnleym, ktorý už vypadol, a v poslednom kole v Londýne zohrajú práve s Crystalom Palace.
City najprv za súpera má Bournemouth, ktorý neprehral v šestnástich zápasoch po sebe a v poslednom kole mu je rivalom Aston Villa. V Premier League je zaujímavý aj boj o Európu a známe je aj to, že sa s PL rozlúčia buď Tottenham alebo West Ham.
Skôr sú eliminovaní Wolves a Burnley a do nižšej triedy bude musieť zostúpiť aj jeden z londýnskych celkov. Tottenham je predsa v lepšej pozícii, keďže má o dva body viac. Tento klub nikdy z Premier ligy nevypadol (od ako je formovaná v roku 1992) a naposledy v druhej triede hral v sezóne 1977/1978. West Ham, ktorý vyhral v UEFA Konferenčnej lige pred tromi rokmi, sa teraz môže presťahovať do nižšej ligy prvýkrát po sezóne 2011/2012.
Preto je futbal najpopulárnejším športom na svete a sezóny, ako končiaca sa dávajú predsa nádej, že nie všetko sa dá vopred programovať a že niekedy treba mať aj odvahu, smelosť a športovú pozitívnu drzosť, ktorá vie priniesť výsledky pred finančné oveľa silnejšími konkurentmi.