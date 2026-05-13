Dnes zasadajú výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad, ktorí schválili program rokovania so 68 bodmi.
Na programe sú urbanistické plány a zmeny regulačných plánov pre viaceré časti mesta, rozhodnutia o stavebných pozemkoch a objektoch vo verejnom vlastníctve, správy o práci a hospodárení verejných a komunálnych podnikov za rok 2025, ako aj udelenie súhlasu so štatútmi, rozdelením zisku a využívaním mestských nehnuteľností.
Primátor Nového Sadu Žarko Mićin pred zasadnutím vyhlásil, že sa osobitná pozornosť bude venovať priestorovému usporiadaniu mestskej časti Detelinara, ale aj ďalším investíciám do zásobovania Nového Sadu vodou ako jednému z kľúčových bodov rozvoja mesta.
„Aby sme mohli plánovať rozvoj mesta v súlade s potrebami Novosadčanov, na dnešnom zasadnutí sa nachádza väčší počet plánov detailnej regulácie. Keďže sa mesto rozširuje a vyvíja, na Detelinare je naplánovaná výstavba strednej školy, základnej a materskej školy. Plán predpokladá aj vybudovanie novej policajnej stanice, pričom sa ruší niekdajšia železničná trať, čo umožní rozšírenie ciest a zelených plôch. Pokračujeme tiež v plánovanej úprave Slanej bary. Hospodársky rozvoj a pokrok musia sprevádzať aj adekvátne investície do komunálnej infraštruktúry. Dnes budú schválené aj správy o činnosti verejných a verejno-prospešných podnikov. To, čo je pre všetkých výborníkov i obyvateľov Nového Sadu kľúčové, sú investície do zásobovania vodou. Vďaka rozsiahlym investíciám sme vyriešili problémy v tejto oblasti, takže ani pri najnižšej hladine vody nemusíme pristupovať k reštrikciám,” povedal primátor Mićin.
Ako ďalej zdôraznil, v Begeči sa buduje sekundárna vodovodná sieť a po dokončení hlavného potrubia pokračujú v prácach na rekonštrukcii a výstavbe vodovodnej siete pozdĺž ulíc Dunajská, Školská a Dvor v Sriemskej Kamenici.