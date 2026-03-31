V kaviarni Beerground v Padine sa po prvý raz uskutočnil biliardový turnaj, ktorý odštartoval 16. februára. Do súťaže sa zapojilo 11 hráčov, pričom jedna dvojica súťažila ako tím.
Hralo sa systémom 8-ball, jeden na jedného, na dve víťazné partie.
Turnaj vyvrcholil 28. marca finálovým zápasom a odovzdaním cien. Víťazom sa stal Boris Ugrenović, druhé miesto obsadil Vladimír Paus a tretie Jakov Zarić.
Organizátori plánujú v tradícii pokračovať a do budúcna pripravujú dva turnaje ročne – letný a zimný.