1596 – narodil sa francúzsky racionalistický filozof, matematik René Descartes, zakladateľ modernej teórie poznania a analytickej geometrie.
1727 – zomrel anglický matematik a fyzik Isaac Newton.
1732 – narodil sa rakúsky klasicistický hudobný skladateľ, dirigent Josepsh Haydn.
1824 – narodila sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia 30. marec) životná láska Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka.
1855 – zomrela Charlotte Brontëová, anglická spisovateľka írskeho pôvodu, ktorá sa preslávila prvým románom Jane Eyre.
1876 – narodil sa spisovateľ Borisav Stanković. Medzi jeho najznámejšie diela patria Koštana, Nečista krv, Stari dani, Tašana.
1889 – v Paríži slávnostne otvorili Eiffelovu vežu vtedy najvyššiu stavbu na svete.
1923 – v New Yorku sa konal prvý maratón v tanci. Víťazný pár tancoval nepretržite 27 hodín.
1937 – v Belehrade bola založená Hudobná akadémia, predchodca dnešnej Hudobnej fakulty. Akadémia začala pracovať v novembri toho istého roku, keď sa konalo oficiálne otvorenie.
1948 – zomrel Egon Erwin Kisch, česko-ruský spisovateľ a novinár židovského pôvodu. Známy je svojou prezývkou Zúrivý reportér.
2010 – najväčšiu loď na solárny pohon spustili na more v severonemeckom prístave Kiel. Loď je 30 metrov dlhá, 16 metrov široká a 7,5 metra vysoká.
2018 – v Niši sa konal hromadný protest občanov nespokojných s rozhodnutím mestského zastupiteľstva, aby letisko Konstantina Veľkého bolo odovzdané do správy štátu.
2021 – zomrel lingvista Ivan Klajn, profesor na Filologickej fakulte v Belehrade.