Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes telefonicky hovoril s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.
V obsiahlom a vecnom rozhovore prezident Vučić poďakoval prezidentovi Putinovi za predĺženie plynovej dohody za veľmi výhodných podmienok pre Srbsko. Predĺženie o tri mesiace umožňuje Srbsku nákup plynu podľa ropného vzorca, teda za cenu o polovicu nižšiu, než je aktuálna trhová cena. Cena plynu pre Srbsko tak zostáva výrazne nižšia v porovnaní s väčšinou európskych krajín. Plynová dohoda zahŕňa aj flexibilitu v dodávkach, resp. možnosť nákupu množstva väčšieho ako šesť miliónov kubických metrov denne, ak to bude potrebné.
Prezident Vučić a prezident Putin hovorili o globálnych politických otázkach, ktoré zahŕňajú situáciu v Európe a na Blízkom východe, ako aj o vzťahoch na západnom Balkáne. Pri tejto príležitosti prezident Vučić opätovne poďakoval prezidentovi Putinovi za pevný postoj Ruskej federácie a rešpektovanie územnej celistvosti a suverenity Srbska v súlade s Chartou OSN a Rezolúciou 1244.
Obidvaja prezidenti si vymenili názory na bilaterálne témy a pokrok v spolupráci v kľúčových oblastiach, ako sú ekonomika, infraštruktúra, poľnohospodárstvo, farmácia, informačné technológie, umelá inteligencia a už spomínaná energetika.
Prezident Vučić zdôraznil, že Srbsko bude pokračovať vo vedení zodpovednej a serióznej politiky, pričom bude chrániť stabilitu, ekonomické záujmy a bezpečnosť občanov.