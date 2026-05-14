Včera podvečer 13. mája sa v čitárni Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci uskutočnila prednáška o ružiach a ich pestovaní.
Prednášateľkou bola diplomovaná záhradná architektka Viera Turčanová z Hložian, ktorá dlhé roky pôsobila aj ako predsedníčka ekologického združenia EKOS v tej dedine. Jej manžel Dušan je takisto známy pestovateľ a šľachtiteľ ruží.
„Zaujímavá, pútavá a užitočná bola prednáška pani Viery Turčanovej o záhrade v jarnom období s prízvukom na pestovanie ruží, od koreňa po kvitnutie,“ vyjadrila sa riaditeľka Knižnice Štefana Homolu Vesna Valihorová-Filipovićová.
Turčanová okrem prednesu teoretickej časti odovzdala prítomným aj skvelé rady z tejto oblasti, ktoré potom môžu uplatniť aj vo vlastných záhonoch. Na záver každý návštevník dostal ako darček jednu voňavú ružu zo záhrady Anny Turanovej z Hložian.