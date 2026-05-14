V Padine sa v nedeľu 10. mája uskutočnila ekologická akcia, do ktorej sa zapojilo viac ako tridsať dobrovoľníkov.
Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina spolu s členmi Ekologického hnutia Padina (EKOP) čistila priestor Višničkovej hôrky, zatiaľ čo druhá skupina pod vedením Lýdie Funtíkovej zbierala odpad v Hornej a Dolnej doline. Miestna spoločnosť zabezpečila kontajnery a odvoz odpadu a dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať viac než sto vriec odpadu.
Zástupcovia Hnutia EKOP ocenili, že situácia vo Višničkovej hôrke bola po 1. máji lepšia než minulý rok. Podľa ich slov bolo v prírode menej odpadu a menšia devastácia priestoru.