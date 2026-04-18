Spolok žien v Padine včera usporiadal výročné zasadnutie, ktoré viedla predsedníčka spolku Anna Bartková. Na stretnutí členky zhodnotili činnosť za rok 2025 a schválili plán práce na rok 2026. Prerokovali správu o činnosti, finančnú správu, členské príspevky a ďalšie otázky fungovania združenia.
V minulom roku sa členky zapojili do viac ako 50 podujatí, a to ako hostky aj organizátorky. Ich aktivita pokračuje aj tohto roku – plánujú množstvo nových a tradičných akcií. V priebehu roka plánujú prípravu dielní, literárne posedenia, výstavy a rôzne akcie, ako aj účasť na podujatiach. K tomu aj spoluprácu s viacerými spolkami a organizáciami a chcú dať väčší dôraz na humanitárnu činnosť.
Členský príspevok zostal nezmenený oproti minulému roku a naďalej bude 500 dinárov. Prioritou aj tohto roku je zapájanie nových členiek do spolku.