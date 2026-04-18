Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžića v Starej Pazove včera a dnes bola hostiteľkou republikovej súťaže z predmetu podnikateľská informatika. Na súťaži sa zúčastnili šiesti žiaci z rôznych častí Srbska, a to z Belehradu, Kruševca, Pirota, Leban, Bujanovca a zo Starej Pazovy.
Pre túto staropazovskú strednú školu bolo veľkou cťou byť hostiteľkou školy, ktorá sa ňou stala na základe toho, že ich žiak Andrej Lakatoš pred dvomi rokmi získal prvé miesto na celoštátnej súťaži, pričom vlani sa súťaž nekonala.
Po včerajšom vyriešení úloh súťažiaci a ich profesori mali okrúhly stôl, na ktorom sa hovorilo o možnostiach a obmedzeniach uplatnenia umelej inteligencie a digitálnych technológií vo výučbe.
Pre účastníkov súťaže škola v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Stará Pazova pripravila aj prehliadku mesta. Vyhlásenie najúspešnejších a odovzdanie cien sa konalo dnes v predpoludňajších
hodinách v aule školy.
Najúspešnejší traja žiaci na tejto republikovej súťaži boli: Jovana Miletićová z Kruševca, Mihajlo Đurić z Belehradu a Lazar Janković z Užica. Na základe dosiahnutých skvelých výsledkov bude im umožnené ľahšie sa zapísať na želané vysoké školy. Predstaviteľom hostiteľskej školy bol Dávid Klátik. Súťaž bola zároveň príležitosťou pre hostiteľskú školu prezentovať sa v dobrom svetle a propagovať svoje vzdelávacie profily, kým žiaci z odborov kuchár a cukrár spolu so svojimi profesormi pripravili pohostenie pre účastníkov podujatia.