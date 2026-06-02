Aktív žien Silbaš aj tohto roku organizuje tradičné kultúrno-gastronomické podujatie Čaro višieň, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské podujatia v Silbaši. Uskutoční sa v sobotu 6. júna v Poľovníckom dome v Silbaši.
Program sa začne o 17.00 h kultúrnym programom a ochutnávkou, v ktorej ani tentoraz nebudú chýbať višne ako hlavná ingrediencia. Od 21.00 h bude nasledovať hudba a tombola. Podujatie každoročne priláka početné publikum, ako aj členky slovenských spolkov žien z viacerých prostredí, ktoré si do Silbaša prichádzajú vychutnať program, etno výstavu v Dome kultúry, domáce dobroty a príjemné spoločenské stretnutie.