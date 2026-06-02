Na včerajšom zasadnutí Republikového štábu pre mimoriadne situácie sa prerokovávala aktuálna hydrologická a meteorologická situácia v krajine a analyzovala sa pripravenosť na obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí.
Na zasadnutí sa analyzovala aj pripravenosť na iné nebezpečenstvá a mimoriadne udalosti spôsobené extrémnymi prejavmi počasia, stav energetického systému, ako aj stav vodných tokov a ochranných vodohospodárskych objektov.
Pomocník ministra a náčelník Sektora pre mimoriadne situácie Luka Čaušić uviedol, že voda zo systému Rzav sa v súčasnosti môže využívať len na technické účely. Dodal, že príslušné služby a lokálne štáby pre mimoriadne situácie naďalej prijímajú všetky potrebné opatrenia na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prostredníctvom cisternových vozidiel a distribúcie balenej vody.
Čaušić zdôraznil, že je mimoriadne dôležité dobre sa pripraviť a prezentovať kapacity a prijaté opatrenia s cieľom znížiť počet požiarov, zabezpečiť rýchlejšiu a efektívnejšiu reakciu a ochrániť občanov a majetok.
V súvislosti s požiarmi v prírodnom prostredí pripomenul situáciu z roku 2025, keď bolo v letnom období zaznamenaných rekordných 13 387 požiarov, čo je o 40 percent viac v porovnaní s rokom 2024.