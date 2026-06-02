1384 – uhorská kráľovná Mária potvrdila mestské výsady Žiliny.
1609 – narodila sa šľachtičná Žofia Bosniaková, ktorá si povesť svätice vyslúžila nielen cnostným životom, ale aj neobyčajným úkazom, keď jej 35-ročné telo uložené do krypty na Strečnianskom hrade našli po 55-rokch neporušené a také zostalo aj po prevezení do kaplnky v Tepličke nad Váhom. V roku 2009 telo zapálil 31-ročný Žilinčan.
1740 – narodil sa Donatien Alphonse François, markíz de Sade. Bol francúzsky šľachtic, autor radu erotických a sčasti filozofických kníh. Z jeho mena bol odvodený pojem sadizmus.
1790 – v Novom Sade otvorili prvé kníhkupectvo, ktorého majiteľ Emanuel Janković zaobstaral v Prahe knihy v nemčine a francúzštine najvýznamnejších svetových spisovateľov.
1817 – narodil sa americký inžinier a vynálezca George Henry Corliss, ktorý konštruoval parný stroj.
1831 – do Belehradu bola privezená tlačiareň, ktorú v roku 1830 kúpili v Petrohrade Avram Petronijević a Cvetko Rajović. Prvá tlačiareň v oslobodenom Srbsku začala fungovať v septembri 1831 a väčšinou vyrábala materiály pre potreby administratívy. Volalo sa to Knjaževsko-srbska pečatnja.
1832 – zomrel Atanasije Stojković, srbský spisovateľ a vedec, člen Ruskej cisárskej akadémie vied, profesor a rektor Charkovskej univerzity.
1840 – narodil sa britský realistický básnik a prozaik Thomas Hardy.
1953 – v londýnskom Westminsterskom opátstve korunovali britskú kráľovnú Alžbetu II.
1966 – americká výskumná družica Surveyor 1 pristála na Mori búrok na Mesiaci, odkiaľ postupne vyslala na Zem mnoho fotografií.
1968 – v Belehrade sa začali nepokoje, ktoré sa na druhý deň zmenili na masové študentské demonštrácie, najväčšie v socialistickej Juhoslávii od druhej svetovej vojny.