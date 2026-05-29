1205 – za uhorského kráľa bol korunovaný Ondrej II., známy tým, že v roku 1222 vydal Zlatú bulu, ktorá okrem iného obsahovalo zoznam práv a slobôd uhorskej šľachty.
1453 – turecké oddiely dobyli pod vedením sultána Mehmeda II. hlavné mesto Byzantskej ríše Konštantinopol, zomrel pritom posledný cisár Konštantín XI. Znamenalo to definitívny zánik Byzantskej ríše.
1465 – pápež Pavol II. na žiadosť kráľa Mateja Korvína povolil založenie univerzity v Bratislave známej ako Academia Istropolitana.
1637 – zomrel v Liptovskom Mikuláši evanjelický farár, učiteľ, barokový spisovateľ a prekladateľ Juraj Tranovský, zostavovateľ a vydavateľ prvého evanjelického kancionála Cithara Sanctorum.
1879 – narodil sa srbský spisovateľ Kosta Abrašević, politicky angažovaný básnik.
1917 – narodil sa americký demokratický politik a štátnik John Fitzgerald Kennedy, ktorý bol najmladším prezidentom v amerických dejinách. Zomrel na následky atentátu v novembri 1963.
1917 – srbský spisovateľ Vladislav Petković Dis, jeden z najtalentovanejších básnikov srbskej literatúry, sa utopil v Iónskom mori neďaleko Korfu po torpédovaní lode nemeckou ponorkou.
1922 – Ekvádor sa stal nezávislou krajinou.
1944 – zomrel v Báčskom Petrovci spisovateľ a publicista, zakladateľ gymnázia v Petrovci Ján Čajak, autor románu Rodina Rovesných a noviel Pred oltárom či Z povinnosti.
1990 – Boris Jeľcin bol zvolený za prvého prezidenta Ruska.
1999 – americký Discovery sa stal prvým vesmírnym raketoplánom, ktorý zakotvil pri Medzinárodnej vesmírnej stanici.