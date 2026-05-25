1625 – narodil sa Sebastián Fabricius, nemecko-slovenský spisovateľ, autor autobiografickej a memoárovej prózy. Svoje diela písal v nemčine.
1844 – newyorský vynálezca Stuart Perry si nechal patentovať benzínový motor.
1869 – slávnostne otvorili za prítomnosti cisára Františka Jozefa I. novú budovu viedenskej Opery.
1873 – zomrel Konstantin Danil, jeden z najväčších srbských maliarov 19. storočia, predstaviteľ srbského biedermeieru. Vytvoril sériu ikonostasov, z ktorých najvýznamnejšie sú v Pančeve a Temešvári. Je autorom veľkého oltárneho obrazu v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici.
1892 – narodil sa Josip Broz Tito, ktorý bol prezidentom Juhoslávie celých 35 rokov.
1914 – narodil sa Pavol Horov, slovenský básnik a prekladateľ, ktorého tvorba bola blízka nadrealizmu. Debutoval zbierkou básní Zradné vody spodné (1940), v ktorej reagoval na vojnové udalosti.
1929 – v Národnom divadle v Belehrade bola uvedená premiéra hry Pani ministerka podľa textu Branislava Nušića, v ktorej hlavnú úlohu stvárnila Žanka Stokićová, ktorej Nušić rolu vopred určil.
1949 – v Prahe sa začal IX. zjazd KSČ s účasťou 2 340 delegátov, ktorý predznamenal presadzovanie diktatúry proletariátu.
1994 – na hradnom vrchu v Bratislave oficiálne otvorili novú budovu Národnej rady Slovenskej republiky.
2011 – americká televízna moderátorka Oprah Winfreyová absolvovala rozlúčkové finále svojej úspešnej talkšou Oprah Winfrey Show, ktorá trvala 25 rokov.
2014 – za prezidenta Ukrajiny bol zvolený Petro Porošenko, ktorý v prvom kole získal viac ako polovicu hlasov. Porošenko, známy ako „kráľ čokolády“, prezentoval svoje víťazstvo ako indikátor bezpečnej cesty krajiny do Európy.