1543 – zomrel poľský astronóm, matematik Mikuláš Kopernik, tvorca priekopníckej heliocentrickej teórie, ktorá nepokladala Zem za stredobod vesmíru.
1686 – narodil sa nemecký fyzik Gabriel Daniel Fahrenheit, ktorý v roku 1726 vyrobil prvý ortuťový teplomer.
1819 – narodila sa britská kráľovná Viktória.
1905 – narodil sa sovietsky spisovateľ Michail Alexandrovič Šolochov, laureát Nobelovej ceny za literatúru (1965). Je autorom známych románov Osud človeka a Tichý don.
1912 – narodil sa v Banskej Štiavnici fotograf a kameraman Dežo Hoffmann, ktorý fotil aj skupinu Beatles.
1926 – otvorená bola Univerzitná knižnica v Belehrade, ktorej výstavba sa začala v roku 1921 a bola dokončená v roku 1924. Bola to prvá budova v Srbsku, ktorá bola účelovo postavená pre knižnicu. Názov Univerzitná knižnica Svetozara Markovića dostala v roku 1946.
1930 – Angličanka Amy Johnsonová ako prvá žena absolvovala sólový let z Anglicka do Austrálie.
1934 – národné zhromaždenie 327 hlasmi štvrtý raz zvolilo Tomáša G. Masaryka za prezidenta ČSR.
1964 – na futbalovom zápase v Lime vypukli medzi Peru a Argentínou nepokoje, pri ktorých zahynulo 328 divákov.
1993 – Eritrea získala nezávislosť od Etiópie po troch desaťročiach občianskej vojny.