Na nádvorí Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici sa dnes uskutočnil kvetinový bazár a maškarný ples pre všetkých žiakov.
Počas bazára žiaci predávali kvety, ktoré zasadili pred mesiacom počas ekologickej dielne Rastlina, sadenie a jej význam pre človeka a následne sa o ne starali.
Po bazári nasledoval maškarný ples s množstvom kreatívnych ručne vyrobených masiek. O najlepších rozhodovala porota v zložení Sanja Bojkovićová, Svetlana Kocićová, Eva Poliaková-Hrková, Katarína Šimáková, Katarína Karkušová a členovia žiackeho parlamentu Ivan Glózik, Ivana Mravíková a Vieroslava Svetlíková.
V nižších ročníkoch cenu za najkrajšiu masku získala Miriam Ester Mučajiová, najkreatívnejšie masky mali Ema Stanová a Kristofer Suvačarov a najaktívnejšími triedami sa stali 3. 2 a 4. 1.
Medzi staršími žiakmi zvíťazila trieda 5. 2 s najoriginálnejšou maskou, najaktívnejšou triedou bola 5. 1, Marek Žolnaj získal ocenenie zanajkreatívnejšiu masku a Trójsky kôň za najlepšiu ručne vyrobenú masku. Špeciálne ceny získali Lena Lukáčová a Ruben Sokol.
Ceny odmeneným odovzdala riaditeľka ustanovizne Anička Bírešová.