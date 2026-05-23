V športovej hale ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde sú v rámci budovy školy umiestnené aj skupiny z tamojšej PU Poletarac, sa včera uskutočnila karavána Rasťme spolu: Rodina na prvom mieste, na každom mieste (Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu), ktorú organizuje Ministerstvo starostlivosti o rodinu a demografiu.
Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva starostlivosti o rodinu a demografiu Radoš Pejović, predsedníčka ZO Stará Pazova Nataša Erorová a riaditeľka PU Poletarac Stará Pazova Slađana Vukobradovićová, ktorí hovorili o dôležitosti posilňovania rodiny, podpory rodičovstva a opatrení, ktoré prispievajú k zlepšeniu demografickej politiky. Pejović poukázal na to, že demografická politika zahŕňa neustále investície do rodiny a vytváranie podmienok, v ktorých budú mať mladí ľudia istotu založenia rodiny a plánovania budúcnosti.
„Podpora rodín nie je len otázkou sociálnej politiky, ale aj základom demografickej stability a budúcnosti Srbska. Preto je dôležité, aby štát a lokálne samosprávy spoločne pracovali na opatreniach, ktoré rodičom a deťom zabezpečia bezpečnejšie a lepšie podmienky na život,“ povedal štátny tajomník Pejović a doložil: „Stará Pazova je miesto, kde hneď uvidíte, koľko tam žije mladých ľudí a detí. Najlepšie je, keď vidíte, že niekto chce zostať žiť tam, kde sa narodil, a to je víťazstvo nás všetkých.“
Pri tejto príležitosti boli prezentované aj opatrenia, ktoré realizuje Obec Stará Pazova v oblasti podpory detí a rodín. Na program podpory detí a rodín v tohtoročnom rozpočte je vyčlenených 132,5 milióna dinárov, čo je o 25 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky sú určené na sociálnu ochranu, ktorá je financovaná z rozpočtu lokálnej samosprávy, s cieľom skvalitniť starostlivosť o najmenších a poskytnúť ďalšiu podporu rodinám na území obce.
„Pre našu obec a lokálnu samosprávu je toto veľmi významná udalosť, pretože tu vidíme spoluprácu ministerstva, obce, rodičov, detí a PU Poletarac. Verím, že všetky tieto obsahy sú v prospech detí a rodín, pretože týmto spôsobom udržiavame jednotu, vzdelávame rodičov a poskytujeme im podporu prostredníctvom sociálnych programov, zdravia, vzdelávania a ekonomického posilnenia. Takýchto podujatí by malo byť viac, k šťastiu a spokojnosti nás všetkých,“ uviedla Nataša Erorová.
V rámci tohto podujatia sa organizovali aktivity pre deti a rodičov, najmenší sa venovali športovo-tvorivej náplni a hrám, pričom rodičia mali možnosť porozprávať sa s predstaviteľmi ministerstva o témach dôležitých pre rodinný život a rodičovstvo.