Členovia Šachového klubu Kovačica súťažia vo Vojvodinskej lige v skupine Banát – juh, v rámci ktorej sa už odohrali dve kolá jarnej časti majstrovstiev.
V prvom kole kovačickí šachisti prehrali od členov ŠK Sándora Petőfiho zo Skorenovca výsledkom 3,5 : 2,5, ale v 2. kole boli presvedčiví ako domáci v stretnutí s členmi ŠK Alibunár, ktorých zdolali s výsledkom 4,5 : 1,5.
V 3. kole v nedeľu 24. mája Kovačičania hosťujú v Jabuke.
Do konca jarnej časti majstrovstiev členovia ŠK Kovačica ešte budú hrať proti ŠK Batu Ćosića z Opova (31. mája) a proti PAŠK Pančevo (7. júna). Nasledovať bude letná prestávka a šachová sezóna bude pokračovať v septembri.