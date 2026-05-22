V nadchádzajúcom období budú vo vidieckych oblastiach Srbska vytvorené nové možnosti na rozvoj hospodárskych aktivít a posilnenie činnosti dobrovoľných hasičských spolkov prostredníctvom programov podpory financovaných z nenávratných prostriedkov.
Rozhodnutím vlády Srbska na podporu rozvoja hospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach je vyčlenených 40 miliónov dinárov. Prostriedky sú určené podnikateľom zo všetkých odvetví potrebných na bežné fungovanie dedín a zlepšenie výroby.
Zároveň bude na podporu rozvoja dobrovoľných hasičských spolkov vo vidieckych oblastiach vyčlenených 79 770 000 dinárov. Cieľom programu je zvýšiť úroveň ochrany vidieckeho obyvateľstva pred požiarmi a ďalšími mimoriadnymi situáciami.