Predseda Hospodárskej komory Srbska Marko Čadež dnes vyhlásil, že nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý vo svojom liste apeluje na urýchlenie eurointegrácie západného Balkánu, patrí medzi lídrov Európskej únie, ktorí po prvýkrát prišli s myšlienkou viacstupňového rozširovania EÚ.
Čadež to uviedol pre srbské médiá na okraj fóra GLOBSEC 2026 v Prahe v odpovedi na otázku, ako komentuje apel nemeckého kancelára Merza na urýchlenie procesu integrácie západného Balkánu do EÚ.
„Táto myšlienka takzvaného viacstupňového rozširovania, teda rozširovania po etapách, vstupu na jednotný trh a do Schengenu, čiže najprv zabezpečenia sloboda pohybu kapitálu, ľudí a tovaru s možnosťou stať sa súčasťou tohto jednotného trhu, a až potom ďalších krokov smerujúcich k členstvu – až po plnoprávne členstvo s právom veta a rozhodovania. Po prvýkrát vidíme, že sa táto myšlienka takto reálne objavila vo verejnom priestore. Je to prvýkrát, čo s ňou prišiel niekto z lídrov EÚ,“ povedal Čadež.