1471 – narodil sa nemecký maliar Albrecht Dürer, jeden z najväčších renesančných majstrov.
1786 – zomrel švédsky spoluzakladateľ modernej chémie, objaviteľ dusíka, chlóru, molybdénu, glycerínu a viacerých kyselín Carl Wilhelm Scheele.
1829 – narodil sa v Dubnici nad Váhom umelecký fotograf Eduard Kozič, ktorý vynašiel vlastnú metódu farebnej fotografie – chromografiu, ktorú si dal patentovať.
1840 – Nový Zéland bol vyhlásený za britskú kolóniu.
1845 – narodil sa srbský herec Toša Jovanović, člen Národného divadla v Záhrebe a Národného divadla v Belehrade, jeden z najväčších srbských hercov 19. storočia.
1904 – v Paríži založilo sedem futbalových družstiev organizáciu FIFA.
1920 – Slovenské národné divadlo v Bratislave uviedlo prvé slovenské predstavenie. Boli to jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe.
1921 – narodil sa sovietsky jadrový fyzik a spolutvorca ruskej vodíkovej bomby Andrej Dmitrijevič Sacharov.
1928 –zomrel v Chorvátskou spisovateľ a lekár Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, predstaviteľ slovenského literárneho realizmu.
2003 – čínska televízia pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia prvého výstupu na Mount Everest odvysielala prvé živé televízne zábery z najvyššieho vrchu sveta.
2006 – uskutočnilo sa referendum o štátnom štatúte Čiernej Hory. Referendum tesnou väčšinou rozhodlo o vyčlenení Čiernej Hory z rámca štátneho zväzu Srbska a Čiernej Hory.