Pravidelná návšteva stomatológa je najlepší spôsob, ako si zachovať zdravý úsmev. Práve v týchto dňoch, od 18. do 24. mája, prebieha už 36. Týždeň zdravia zubov a ústnej dutiny. Odborníci pripomínajú, že prevencia je tá najjednoduchšia cesta k zdravému chrupu.
Zdravie úst a zubov závisí od malých krokov, ktoré opakujeme každý deň. Okrem pravidelných preventívnych prehliadok u zubára netreba zabúdať na štyri základné piliere domácej starostlivosti: čistenie zubov ráno a večer, používanie zubnej pasty s fluoridom, používanie medzizubnej kefky a zubnej nite a menej konzumovania cukru.
Zdravý úsmev nemá vek. Starať sa o svoje zuby musíme po celý život. Zdravý úsmev totiž znamená lepšie celkové zdravie a viac sebavedomia.
Zdroj: Dom zdravia Nový Sad