V Padine sa počas dvoch zaradom nasledujúcich víkendov uskutoční séria zdravotných prednášok zameraných na zlepšenie fyzického aj duševného zdravia. Podujatia sa budú konať každý piatok a sobotu o 18. hodine na adrese Iva Lolu Ribara 2.
Prvá prednáška sa uskutoční už v piatok 28. novembra a bude venovaná zvyšovaniu energie a omladzovaniu tela. Na nasledujúci deň, 29. novembra, sa účastníci dozvedia viac o potravinách, ktoré podporujú lepšiu činnosť mozgu a zlepšujú náladu.
Program pokračuje aj nasledujúci víkend. V piatok 5. decembra bude témou zdravá strava podporujúca dobrý cholesterol a v sobotu sa návštevníci oboznámia s bylinnou lekárňou a praktickými receptami.
V sobotu 29. novembra bude navyše k dispozícii aj bezplatné ultrazvukové vyšetrenie. Záujemcovia sa môžu objednať na telefónnom čísle 060 8080030.