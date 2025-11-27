V Belehrade sa včera konalo zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy. Zasadnutie otvoril minister zahraničných vecí Marko Ðurić, ktorý povedal, že stretnutie bolo príležitosťou na prerokovanie spoločných výsledkov, určenie strategického smerovania cesty, ako aj na opätovné potvrdenie kolektívneho odhodlania posilňovať spoluprácu v rámci regiónu Stredoeurópskej iniciatívy.
„Srbsko končí svoje predsedníctvo v Stredoeurópskej iniciatíve za rok 2025 – rok, v ktorom sme sa usilovali podporiť a prispieť k dosahovaniu kľúčových cieľov tejto iniciatívy, ako aj k posilňovaniu väzieb medzi členskými štátmi. Bola to česť riadiť agendu Stredoeurópskej iniciatívy počas uplynulých mesiacov. Keď sa pripravujeme odovzdať predsedníctvo, robíme tak s presvedčením, že výsledky dosiahnuté v tomto roku budú ďalej rozvíjané,“ odkázal Ðurić. Následne predsedníctvo bolo odovzdané Rumunsku, ktoré bude organizáciu viesť v roku 2026.
Ministri sa zamerali na témy, ako sú umelá inteligencia, biotechnológia, pracovná migrácia a pod. Zasadnutia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec. Ako sa uvádza na facebookovej stránke Veľvyslanectva slovenskej republiky v Srbsku, zasadnutie dopĺňala aj výstava prvkov zapísaných na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Slovensko reprezentovali guba a kyjatické hračky.