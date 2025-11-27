8 pred Kr. – zomrel rímsky literát Horatius, najväčší rímsky lyrický básnik.
1095 – pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku výpravu.
1593 – po kapitulácii tureckej posádky na fiľakovskom hrade zanikol po 49-ročnej existencii Fiľakovský sandžak a Turci stratili kontrolu nad južnou časťou stredného Slovenska.
1701 – narodil sa švédsky astronóm a fyzik Anders Celsius, tvorca teplotnej stupnice nazvanej podľa neho.
1805 – napoleonské vojská pod velením Louisa-Nicolasa Davouta obsadili pravý breh Dunaja a vstúpili do Bratislavy.
1879 – francúzske zhromaždenie bolo presunuté z Versailles do Paríža.
1895 – zomrel francúzsky spisovateľ a dramatik Alexander Dumas mladší, autor známeho románu Dáma s kaméliami.
1895 – švédsky chemik Alfred Nobel podpísal svoj testament, v ktorom ustanovil zriadenie finančného fondu, z ktorého sa mali po jeho smrti (zomrel v roku 1896) vyplácať odmeny osobám, ktorých činnosť znamenala najväčší prínos pre ľudstvo v predchádzajúcom roku.
1921 – narodil sa v Uhrovci slovenský politik, štátnik Alexander Dubček, líder celospoločenskej snahy o demokratizáciu komunistického režimu v Československu v roku 1968.
1975 – dokončená bola železničná trať Belehrad – Bar.