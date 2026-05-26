1805 – Napoleon Bonaparte bol v milánskej Katedrále korunovaný za talianskeho kráľa.
1822 – narodil sa francúzsky spisovateľ Edmond Louis Antoine de Goncourt, tvorca naturalizmu a impresionizmu vo francúzskej literatúre.
1851 – v Londýne sa začal prvý moderný medzinárodný šachový turnaj, ktorý sa v konkurencii 16 hráčov skončil 15. júla 1851 triumfom nemeckého majstra Adolfa Andersena.
1876 – zomrel český historik, politik a publicista František Palacký, zakladateľ moderného českého dejepisectva.
1896 – konala sa korunovácia Mikuláša II., posledného ruského cára.
1905 – založený bol Spolok spisovateľov Srbska.
1923 – konali sa prvé preteky 24 hodín Le Mans.
1954 – v Egypte objavili pohrebnú loď faraóna Cheopsa.
1964 – narodil sa Lenny Kravitz, americký gitarista a spevák.
1999 – pri útoku na Makiš lietadlá NATO prvýkrát od začiatku agresie použili kazetové bomby v širšom okolí Belehradu, v dedine Ralja zabili 29-ročnú matku a jej dve deti. Dve deti zahynuli aj v dedine Radoše na Kosove a Metóchii.
2002 – sonda Mars Odyssey objavila známky obrovskej masy vodného ľadu na planéte Mars.
2006 – nemecká kancelárka Angela Merkelová otvorila v Berlíne najmodernejšiu európsku železničnú stanicu, ktorá je prevažne zo skla. Výstavba trvala 11 rokov a náklady sa odhadujú na približne 700 miliónov eur.