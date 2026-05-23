1430 – Jana z Arcu (panna Orleánska) sa dostala zradou vlastných pri obliehaní pevnosti Compiegne do zajatia Burgunďanov, ktorí ju za veľkú finančnú čiastku predali Angličanom.
1876 – zomrel v Zlatých Moravciach počas týfusovej epidémie štúrovský básnik, účastník národného hnutia, dobrovoľnícky kapitán a revolucionár Janko Kráľ, predstaviteľ slovenského básnického romantizmu.
1785 – americký vynálezca, fyzik a politik Benjamin Franklin zverejnil svoj vynález okuliarov. Boli to prvé bifokálne okuliare na stareckú ďalekozrakosť.
1912 – v celom Uhorsku sa konal celoštátny štrajk za všeobecné volebné právo. Tento deň sa do dejín zapísal ako krvavý štvrtok, lebo v Budapešti zasiahla proti demonštrantom polícia a vojsko, pričom bolo zastrelených 9 ľudí.
1939 – britský parlament prijal plán na vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu do roku 1949, v ktorom by spolu žili Arabi a Židia.
1949 – vznikla Nemecká spolková republika (tzv. západné Nemecko).
1992 – valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo Slovinsko, Chorvátsko a Bosnu a Hercegovinu do OSN.
2013 – most spájajúci Seattle v USA s kanadským Vancouverom sa zrútil a do
rieky spadlo niekoľko vozidiel.