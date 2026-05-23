Tohto roku program Dní Petrovca obsiahol programy od štvrtka 21. mája do nedele 24. mája.
V prvý deň bol koncert Komorného zboru Musica viva a hostí a v piatok predpoludním sa bavili miestni penzisti. Do návštevy im prišli aj členovia Združenia My a aktivisti Červeného kríža. V piatok večer, teda 22 . mája, sa tradične predstavujú kultúrne dosahy tohto prostredia. K sviatku Petrovca členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov každý rok pripravia spoločnú výstavu Petrovské pohľady. Tohto roku prezentovali jej už osemnástu edíciu. Tridsať jeden výtvarníkov sa zapojilo do tejto expozície a svojou kreatívnou prácou prispelo k tomuto umelecko-výstavnému podujatiu. Najviac prác bolo vystavených z Petrovca, ale na výstave účinkujú – ako vždy – aj výtvarníci z Kulpína, Hložian, Maglića, Pivnice, Kysáča, Rumenky, zo Selenče a zo zahraničia: z Nemecka a Veľkej Británie.Vernisáž bola na nádvorí Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Prihovorila sa predsedníčka ZPVU Ivana Struhárová a o samotnej výstave hovoril a tiež ju otvoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Svojím spevom otvorenie spestrila mužská spevácka skupina KUS Petrovská družina pod vedením harmonikára Ondreja Maglovského.
V pokračovaní iba o kúsok ďalej na istom dvore pred vchodom do Knižnice Štefana Homolu bolo slávnostné otvorenie ďalšej výstavy. Tohto roku pre návštevníkov petrovských osláv miestni filatelisti prichystali osobitnú výstavu nielen známok, ale aj kolekcií motýľov. Teda vedľa seba sú vystavené známky s témou motýľov a zbierky preparovaných motýľov. Návštevníkov privítali riaditeľka knižnice Vesna Valihorová- Filipovićová a predseda filatelistov Ondrej Zahorec. V umeleckej časti sa predstavila mladá speváčka Nina Častvenová s harmonikárom Ondrejom Maglovským a príležitostnú báseň prečítala Hana Víziová. Prihovorili sa aj poverenec pre miestnu samosprávu Ján Lačok a výstavu otvorila predsedníčka obce Viera Krstovská. Svoje zbierky motýľov vystavili Boško Borković z Báčskej Palanky a Želimír Babinec z Kovačice. K tomu filatelistickú časť výstavy dotvorili zbierky s témou motýľov Vesny Spevákovej, Ondreja Zahorca, Márie Širkovej, Rastislava Speváka a rodiny Andreja Myjavca. Filatelisti pri tejto príležitosti vydali aj príležitostnú obálku s primeranou pečiatkou.
Na záver piatkového večera bola slávnostná akadémia pomenovaná Svetlá k úspechu – kroky do budúcnosti autorky Anny Horvátovej. Do náplne programu prispeli aj speváčky Nina Častvenová a Marína Tordajiová za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka, Viktória Rojková hrou na husliach a spevácka skupina Petrovčanky Spolku petrovských žien tiež v sprievode Zdenka Makovníka.
V rámci podujatia Ján Lačok v mene Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec odovzdal aj diplomy trom jubilantom. Ide o dve obecné inštitúcie – Stredisko pre sociálnu službu, Turistickú organizáciu Obce Báčsky Petrovec a Združenie športových rybárov Karas. V mene dvadsaťročných inštitúcií diplomy prebrali riaditelia Biljana Drakulićová a Nebojša Marušić a v mene sedemdesiatročného spolku rybárov predseda Miroslav Davidović.
K tomu za desaťročnú partnerskú spoluprácu diplom odovzdali aj partnerskému mestu Nadlak. Prevzal ju predstaviteľ delegácie z Nadlaku Ján Dušan Porubský, zástupca primátora mesta Nadlak. Moderátorkami programu u boli Hana Drieňovská a Ksenija Vujačićová.