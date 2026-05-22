V Múzeu súčasného umenia Vojvodiny prebieha výstava s názvom Peščana pomeranja (Piesočné posuny), prezentujúca výber kresieb a grafík z obsiahlej kolekcie tejto ustanovizne, ktorá si pripomína 60. výročie založenia.
Výstava je koncepčne rozdelená do šiestich tematických celkov (Politiky papiera, Aura, Slovník, Pluralizmus osemdesiatych, Geografie, Experiment), ponúka inovatívny pohľad na muzeálnu kolekciu a postavuje dané diela do nových vzájomných vzťahov. Kurátorom výstavy je Mirko Kokir.
Zbierka kresieb a grafiky MSUV obsahuje viac ako 1 850 diel, čo z nej robí najpočetnejšiu zbierku v kolekcii múzea. V rámci zbierky sa uchovávajú diela domácich a zahraničných umelcov a umeleckých skupín od prvých desaťročí dvadsiateho storočia až po súčasnosť, pričom zahŕňa práce v rôznych grafických a kresliarskych technikách – diela na papieri, koláže a kombinované techniky, kvaš, akvarel, pastel, temperu a iné.
Výstavu si možno pozrieť do 21. júna.