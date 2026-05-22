Aj na Námestí Dr. Zorana Đinđića v Starej Pazove sa včera tancovalo. Maturanti Gymnázia Branka Radičevića si už po osemnásty raz zatancovali maturitný ples v rámci podujatia Dancing Europe presne napoludnie so svojimi rovesníkmi z iných miest Srbska a Európy.
Všetci účastníci a návštevníci boli z programu nadšení. Tento ročník bol však v porovnaní s minulými rokmi trochu iný. Pred samotným plesom pazovskí gymnazisti usporiadali aj príležitostný poeticko-hudobný program, v rámci ktorého so štyrmi piesňami vystúpil i chór žiakov a profesorov. Podujatie si prišlo pozrieť veľké množstvo rodičov, známych a spolupracovníkov školy.
Spolu s maturantmi z gymnázia tancovali aj viacerí maturanti z tamojšej Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića. Jednotnú choreografiu na tóny Straussovej operety Netopier (štvorylka – Quadrille) pripravovali mesiac. Tanec s nimi – rovnako ako po minulé roky – nacvičila profesorka fyziky na gymnáziu Svetlana Inđićová.