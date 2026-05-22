V období od 18. do 24. mája si pripomíname Týždeň zdravých úst a zubov pod heslom K zdravému úsmevu zdravé zuby. Škôlkari z PU Poletarac zo Starej Pazovy – z objektov Slnko a pri ZŠ hrdinu Janka Čmelíka si pripomenuli tento týždeň tradičným podujatím v mestskom parku.
Spolu s rodičmi a vychovávateľmi vyrobili transparenty s heslami o zdravých zuboch, umývaní zubov, ústnej hygiene. Na programe nechýbali ani početné modely zubov, ako ani kefky, ktoré zhotovili z recyklovaného materiálu. Zároveň odzneli aj recitácie na danú tému. Podujatia v mestskom parku sa zúčastnili i početní rodičia, deti z ostatných skupín tejto predškolskej ustanovizne a zamestnanci Domu zdravia Dr. Jovana Jovanovića-Zmaja. Organizácia tohto podujatia sa konala v spolupráci s vychovávateľmi a deťmi a jeho koordinátorkou bola Mária Turanová, hlavná zdravotná sestra PU Poleterac v Starej Pazove.
Toto podujatie sa tradične koná tretí májový týždeň a tentoraz sa ho zúčastnilo 8 predškolských skupín a približne 170 detí. Cieľom bolo, aby deti tvorivosťou a hrou spoznávali zdravé návyky a hygienu zubov a úst, a aby sa pred nástupom do školy zblížili so svojimi zubármi a vykonávali pravidelné systematické prehliadky.