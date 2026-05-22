Futbalový klub Slávia z Pivnice pripravuje už 13. ročník tradičného detského futbalového turnaja. Ten sa uskutoční počas dvoch súťažných dní – 27. a 28. júna, presnejšie počas osláv Dní Pivnice.
Organizátori osobitne vyzdvihujú, že sa na ňom zúčastní aj tím zo Slovenska, čím podujatie získa medzinárodný charakter.
Prihlášky detských tímov sú otvorené do 22. júna 2026.
V sobotu 27. júna zápasiť bude generácia hráčov narodených v roku 2014 a v nedeľu 28. júna to budú ročníky 2016 a 2017. Zápasy sa odohrajú na štadióne FK Slávia.
Záujemcovia o turnaj sa môžu prihlásiť na tel. č.: 063 8662996 – Ivan Kotiv, tréner.
Na organizáciu turnaja sa môžu zapojiť aj priatelia klubu a sponzori, ktorí chcú podujatie podporiť formou donácií. Ako uvádzajú organizátori, každá pomoc je vítaná, aby deťom mohli pripraviť nezabudnuteľný futbalový víkend.