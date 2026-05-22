Žiaci Základnej školy Jána Kollára v Selenči dosiahli významné úspechy na 10. Športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny (SOŠOV).
Najväčší úspech mal Dávid Čapanda, ktorý získal zlatú medailu a 1. miesto v stolnom tenise v kategórii jednotlivcov základných škôl. Výborne si počínal aj školský tím stolného tenisu v zložení Dávid Čapanda, Fabián Kaňa a Andrej Tomšík, ktorý obsadil 4. miesto.
Úspech zaznamenala aj Zina Ďurčianska, ktorá si v disciplíne karate – kata vybojovala bronzovú medailu a 3. miesto v kategórii dievčat.
Počas celej súťaže poskytoval žiakom odborný pedagogický dozor a podporu profesor telesnej výchovy Samuel Vitéz.