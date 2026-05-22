V programe RTS prezident Srbska Aleksandar Vučić uviedol, že voľby sa uskutočnia v období od septembra do novembra. V prípade víťazstva inej kandidátnej listiny uzná výsledky volieb, no zároveň odkázal, že sa bude vždy zasadzovať za dialóg.
„Budem bojovať za jednotné Srbsko, to však neznamená, že tu bude platiť jednotný názor. Znamená to, že bude jasné, kto má väčšinu, aby táto strana mohla realizovať svoj plán a program,“ povedal.
Uviedol, že jeho cieľom je, aby sa Srbsko budovalo, rozvíjalo a bolo moderné.
V relácii Četvrtkom u 9 oznámil opatrenia pre dôchodcov, no o konkrétnom zvyšovaní dôchodkov nehovoril. Uviedol iba to, že k nemu dôjde o dva až tri mesiace, pričom poznamenal, že tieto kroky si nevyžiadajú zadlžovanie štátu.
Oznámil tiež veľké zmeny v zdravotníctve. Ako povedal, farmaceutické spoločnosti dosiahli zisk viac ako dve miliardy, preto sa bude pracovať na opatreniach, aby boli lieky na krvný obeh a srdce, ako aj výživové doplnky pre občanov dostupnejšie. Uviedol, že odteraz sa namiesto investovania do jedného objektu nemocnice financie rozdelia do väčšej časti domov zdravia, aby sa upravili čakárne a toalety.
„Chcem, aby sme ukázali takýto druh starostlivosti o ľudské zdravie, pretože nie všetci chodia do klinických centier,“ povedal.
Keď ide o rokovania medzi ruským Gazpromneftom a maďarským MOL-om, tie prebiehajú pod dohľadom amerického úradu OFAC a lehota na dohodu vyprší dnes. Prezident však očakáva, že táto lehota bude predĺžená.
„Vynaložili sme toľko úsilia, ukázali toľko starosti o občanov, toto mučenie trvá už rok a pol a ľudia to nepocítili. Bojovali sme za všetkých našich občanov, nepocítili to dokonca ani na zvýšení cien. Urobili sme všetko pre to, aby sme ľuďom pomohli, mali sme nespočetne veľa stretnutí s ľuďmi z MOL-u. Dúfam, že to úspešne dokončíme, ale optimista nie som,“ povedal prezident.
Odkázal, že zásoby energetických surovín dopĺňajú, riešenie pre NIS sa nájde a občania sa nemusia obávať.