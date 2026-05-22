1712 – v Bratislave korunovali Karola III. za uhorského kráľa.
1783 – narodil sa britský fyzik a konštruktér prvého praktického elektromagnetu William Sturgeon.
1807 – Townsend Speakman predal vo Philadelphii prvý ovocný nápoj, limonádu s obsahom kysličníka uhličitého.
1819 – z Georgie vyplával prvý americký morský parník Savannah cez Atlantický oceán do Európy.
1879 – uhorský kráľ František Jozef I. podpísal zákon o povinnej výučbe maďarčiny na ľudových školách a povinnosti učiteľov ovládať maďarský jazyk slovom i písmom.
1885 – zomrel francúzsky spisovateľ Victor Hugo, člen Francúzskej akadémie, najväčší francúzsky básnik 19. storočia a zakladateľ francúzskeho realizmu.
1899 – zomrela v Banskej Štiavnici národnokultúrna pracovníčka, inšpirátorka Andreja Sládkoviča pri tvorbe básnickej skladby Marína Mária Geržová.
1939 – vodca nacistického Nemecka Adolf Hitler a vodca fašistického Talianska Benito Mussolini podpísali tzv. oceľový pakt o 10-ročnej politickej a vojenskej aliancii medzi oboma krajinami.
1972 – americký prezident Richard Nixon pricestoval do Moskvy ako prvý americký prezident, ktorý navštívil Sovietsky zväz.
2016 – zomrel Velimir Bata Živojinović, herec s najväčším počtom rolí na území bývalej Juhoslávie.