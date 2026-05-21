Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa na Námestí slobody zúčastnil na podujatí organizovanom v rámci kampane Vidíš ma? – Bezpečne na dvoch kolesách, ktorú Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky realizuje v spolupráci s Mestom Nový Sad s cieľom zlepšiť bezpečnosť cyklistov a rozvíjať bezpečné návyky detí a mládeže v doprave.
Primátor Mićin vo svojom príhovore zdôraznil, že Nový Sad má dnes okolo 50-tisíc aktívnych cyklistov, čo ukazuje, nakoľko sa bicykel a udržateľné spôsoby dopravy stali dôležitou súčasťou života mesta, ale aj to, aké dôležité je neustále pracovať na posilňovaní dopravnej kultúry a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Pripomenul, že Nový Sad je mestom cyklistiky a cyklistov, a že má viac ako 150 kilometrov cyklistických chodníkov, z ktorých bolo viac ako 50 kilometrov vybudovaných za posledných 14 rokov.
„Mesto pokračuje aj v realizácii veľkých projektov, ako je cyklistický chodník Nový Sad – Rumenka – Irmovo – Kysáč – Čenej, ktorý bude dlhý viac ako 20 kilometrov a bude predstavovať dôležité spojenie s európskou cyklistickou sieťou. Treba zdôrazniť, že Nový Sad bol prvým mestom v Srbsku, ktoré zaviedlo subvencie na nákup bicyklov. Od roku 2021 do dnešného dňa bol podporený nákup takmer 8 000 nových bicyklov, na čo bolo z mestského rozpočtu vyčlenených viac ako 87 miliónov dinárov. Čistejší vzduch, zdravší život, viac ľudí využívajúcich udržateľnú dopravu a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä detí, predstavujú naše priority. A preto je dôležité, že sa deti dnes prostredníctvom polygónov, workshopov a interaktívneho obsahu praktickým spôsobom učia dopravné pravidlá. Okrem infraštruktúry, ktorú budujeme, je nevyhnutné neustále investovať do vedomostí, zodpovedného správania a prevencie. Bezpečnosť v doprave je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých,“ zdôraznil primátor Mićin.
Na podujatí sa zúčastnil aj člen Mestskej rady pre dopravu a cesty Aleksandar Bulajić a prítomným sa prihovoril aj úradujúci riaditeľ Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky Republiky Srbsko Branko Stamatović. V rámci podujatia boli organizované animácie pre deti, choreografie a tanečný program, ako i polygóny zručnosti určené pre žiakov základných škôl.