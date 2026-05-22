V organizácii Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva sa včera v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu uskutočnil okrúhly stôl o návrhu zákona o víne a ďalších výrobkoch z hrozna a vína.
Nový zákon prinesie väčšiu ochranu výrobcov a ďalší rozvoj srbského vinárstva, vyhlásil to minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić.
Minister pri predstavení návrhu tohto zákona zdôraznil, že rozvoj srbského vinohradníctva a vinárstva má veľký význam nielen pre tento sektor, ale aj pre celkový rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych oblastí Srbska. Podľa jeho slov sú vinohradníctvo a vinárstvo už stáročia súčasťou kultúry a tradície, pričom dnes získavajú novú energiu prostredníctvom čoraz väčšieho počtu mladých ľudí, ktorí vstupujú do tohto odvetvia, nových vinárstiev a rastúcej rozpoznateľnosti srbských vín na domácom i zahraničnom trhu.
„Najlepšie to dokazujú čísla, keďže sme pred desiatimi rokmi mali 289 registrovaných vinárstiev, zatiaľ čo dnes ich je 529,“ povedal minister a dodal, že je to jasný znak rastu tohto sektora, jeho potenciálu a dôvery ľudí v budúcnosť srbského vína.
Osobitne zdôraznil význam rozvoja výroby vín s označením geografického pôvodu, pretože to prispieva k zachovaniu identity domácich vinohradníckych oblastí, autochtónnych odrôd a tradície, ale aj k väčšej rozpoznateľnosti Srbska na medzinárodnom trhu.