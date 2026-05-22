Dnes dopoludnia bolo na dvore a v sieni Domu penzistov rušnejšie než zvyčajne počas piatkového dopoludnia, keď sa po návšteve trhu zvyknú schádzať penzisti v značnejšom počte. Aj tentoraz sa pri príležitosti dedinských osláv v priestoroch miestneho združenia penzistov v strede Petrovca stretli penzisti z Petrovca a okolitých dedín, ako aj deti a rodičia zo Združenia MY a aktivisti Červeného kríža.
Aj tento rok uvedené združenia z Báčskeho Petrovca oslavy v Dome penzistov obohatili aj umeleckou výstavou, ako aj relaxom pri hrách a edukačným nácvikom.
Všetkých spoločne na nádvorí privítala predsedníčka miestnych penzistov Zuzana Hmiráková. Návštevníci a hostia si mohli pozrieť aj výstavu obrazov a ručných prác Združenia MY, ktorú spolu s vedúcou Danielou Sabovou-Legíňovou pripravili pri príležitosti 30 rokov nepretržitej činnosti tejto organizácie, ktorá dáva šancu všetkým svojim zverencom, aby sa kvalitatívne zapojili do spoločnosti. Výstavu otvoril poverenec pre petrovskú miestnu samosprávu Ján Lačok.
Ukážku poskytovania prvej pomoci predviedli aktivistky Červeného kríža a zaúčali aj iných, aby dokázali poskytnúť nevyhnutné kroky pri rôznych typoch chorôb a úrazov, a tak niekomu zachrániť život.
Pre záujemcov v úzadí dvora varili za kotol paprikáša, a kým im rozvoniavalo penzisti sa bavili pri šípkach na dvore a v miestnostiach aj pri biliarde a šachu. Na návštevu petrovským penzistom prišli i kamaráti z Kulpína a Kysáča. Všetci mali aj celky do súťaže v šípkach.