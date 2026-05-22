Obyvatelia Kovačice a Padiny sa môžu tešiť na kvalitnejšie internetové pripojenie. Odo dnes začínajú práce na rekonštrukcii a modernizácii existujúcej telekomunikačnej siete, ktorých cieľom je zlepšenie internetových a telekomunikačných služieb.
Projekt umožní pripojenie na širokopásmovú sieť a zavedenie najmodernejšej optickej infraštruktúry. Vďaka tomu v budúcnosti by mali obyvatelia získať rýchlejší a kvalitnejší internet. Dobrou správou je, že počas realizácie prác nedôjde k prerušeniu súčasných telekomunikačných služieb. Práce budú prebiehať počas nasledujúcich dvoch mesiacov.
Po dokončení prác plánuje sa pokračovanie modernizácie siete v ďalších dedinách Obce Kovačica.