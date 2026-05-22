Mesto Nový Sad je laureátom ocenenia Novosadského veľtrhu za dlhoročnú podporu rozvoja veľtrhových podujatí a zlepšovania hospodárskeho prostredia. Ocenenie v mene mesta prevzal člen Mestskej rady pre hospodárstvo Milorad Radojević na slávnosti Večer šampiónov, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia 93. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu. Pri tejto príležitosti sa Radojević zúčastnil aj na odovzdávaní ocenení najúspešnejším vystavovateľom, chovateľom a spoločnostiam, ktoré svojou kvalitou a inováciami poznačili tohtoročné veľtrhové podujatie.
„Novosadský veľtrh predstavuje jednu z najvýznamnejších hospodárskych a veľtrhových značiek Srbska a regiónu a mesto Novi Sad v ňom vidí strategického partnera pri rozvoji hospodárstva, poľnohospodárstva a podnikania. Mimoriadne významná je spolupráca Mestskej správy pre hospodárstvo s Poľnohospodárskym veľtrhom, pretože práve takéto podujatia umožňujú našim podnikateľom a poľnohospodárskym výrobcom predstaviť svoje potenciály, nadviazať nové kontakty a otvoriť priestor na umiestnenie výrobkov na domácom i zahraničnom trhu,“ zdôraznil Radojević a dodal, že Novosadský veľtrh je viac než hospodárske podujatie – je svojráznou značkou mesta a miestom stretávania vedomostí, inovácií, tradície a moderných technológií, ktoré ho dodatočne upevňujú ako regionálne centrum hospodárskeho rozvoja.