Dnes sa v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč uskutočnil druhý plánovaný odber krvi v roku 2026.
Akciu zrealizoval Ústav pre transfúziu krvi Nový Sad za pomoci organizácie Miestnej organizácie Červeného kríža Kysáč – tím pre darcovstvo krvi.
Zdravotnú prehliadku vykonával Dr. Miroslav Petković, ktorý bol aj naším spolubesedníkom. Ako sme sa dozvedeli, po vykonaní zdravotných prehliadok a lekárskeho posúdenia bolo 10 darcov spôsobilých na darovanie krvi, zatiaľ čo dvaja darcovia boli z dôvodu dočasných zdravotných kontraindikácií vyradení z aktuálneho odberu.
Krv darovali tri ženy a siedmi muži.
Organizátori vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich zodpovedný prístup a ochotu pomáhať.