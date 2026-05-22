Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec výborníci znovu vymenovali Annu Séčovú-Pintírovú za riaditeľku Múzea vojvodinských Slovákov.
Okrem tohto schválili aj Stratégiu pre mládež Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2026 – 2030. Stratégiu predstavila Jana Jelićová, členka Obecnej rady pre starostlivosť o rodinu.
Na rokovacom programe boli aj Správy o práci a finančné správy za rok 2025 Turistickej organizácie, Strediska pre sociálnu prácu a Slovenského vojvodinského divadla. Tieto správy Zhromaždeniu obce podali riaditelia týchto inštitúcií: Nebojša Marušić, Biljana Drakulićová a Alexandra Bartošová.
Na záver výborníci rokovali aj o Správe o práci právneho zastupiteľstva obce, ktorú podal právny zástupca Pavel Severíni.