V rámci programu tohtoročných Dní Petrovca prvým podujatím, na ktoré sa návštevníci určite tešili, bol koncert Komorného zboru Musica viva. Zboroví speváci a speváčky so svojou vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou sa vo štvrtok 21. mája predstavili v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára repertoárom nacvičených skladieb.
Vedúca zboru privítala milovníkov hudby a spevu a moderátorka programu Anna Hansmanová predniesla príležitostnú báseň spisovateľky Viery Benkovej. Následne podrobnejšie zahlásila účastníkov tohtoročného koncertu petrovského zboru počas sviatku Petrovca.
Na začiatok sa predstavil miestny komorný zbor s troma ľudovými piesňami v zborovej úprave. Potom pred divákov predstúpili mladé speváčky, členky detskej speváckej skupiny mládežníckeho strediska YMCA Perličky, ktoré tiež nacvičuje Stankovićová-Kriváková.
V rámci hudobného večierka okrem komorného zboru vystúpili aj žiaci Hudobnej školy Josipa Slavenského. Na klavíri zahrala prváčka Lilia Michaela Dítĕová, nasledovalo husľové dueto Motýliky – druháčky Lara Vindišová a Martina Gagulićová, a predstavila sa aj druháčka Laura Pavlovová hrou na flaute.
Hrou na klavíri potom pozornosť upútali tri štvrtáčky: Emília Grňová, Ema Povolná a Jana Krásniková, ako aj prváčka strednej hudobnej školy v Novom Sade Emília Tárnociová opernými úryvkami.
V programe vystúpili aj sólisti Komorného zboru Musica viva. Najprv na klavíri zahral Vladimír Kováč a potom nacvičené piesne zaspievali aj Elena Demrovská, Viktor Korčok a zborové kvinteto speváčok.
Záver vydareného večierka opäť patril zboristom. Predstavili sa repertoárom cudzojazyčných piesní sprevádzaných nielen klavírom, ale aj ďalšími nástrojmi. Viachlasne spievali aj po taliansky, ukrajinsky, anglicky a v jazyku afrického kmeňa Zulu.
Celkom na záver poverenec pre petrovskú lokálnu samosprávu Ján Lačok vyjadril potešenie z odsledovaného koncertu a uviedol, že si krajší začiatok tohtoročných petrovských osláv ani nevedel predstaviť. Následne účinkujúcim za pomoci vedúcej Marieny Stankovićovej-Krivákovej odovzdal spomienkové diplomy.