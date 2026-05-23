V Základnej škole Jána Kollára v Selenči sa včera konala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa stretli žiaci z viacerých slovenských prostredí vo Vojvodine.
Podľa harmonogramu sa súťaž začala popoludní slávnostným otvorením a programom na uvítanie, po ktorom nasledovalo vypracovanie testov, obed, divadelné predstavenie v Dome kultúry a napokon vyhodnotenie súťaže s udelením diplomov. Prítomných súťažiacich, profesorky slovenského jazyka a hostí privítala riaditeľka školy Nataša Klinovská, ktorá všetkým zaželala veľa úspechov a príjemný pobyt v Selenči. Súťaž slávnostne otvorila Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM, pričom vo svojom príhovore zdôraznila význam zachovávania slovenského jazyka, kultúry a identity medzi mladými generáciami.
O príjemnú atmosféru sa postarali žiaci domácej školy krátkym kultúrno-umeleckým programom, ktorým privítali účastníkov podujatia. Na súťaži sa zúčastnilo 31 žiakov z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kovačice, Pivnice, Kysáča, Padiny a Selenče, ktorí si zmerali vedomosti zo slovenského jazyka a gramatiky.
Po vypracovaní testov účastníci navštívili Dom kultúry v Selenči, kde si pozreli divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch. Program tak okrem súťažnej časti priniesol aj kultúrny rozmer a vytvoril priestor na spoločné stretnutie žiakov a ich mentoriek.
VÝSLEDKY SÚŤAŽE
V kategórii 7. ročníka na prvom mieste sa umiestnili Dávid Dišpiter zo ZŠ maršala Tita v Padine a Valentína Báďonská zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Druhé miesto obsadila Tamara Kuľová zo ZŠ maršala Tita v Padine a tretí bol Karol Lukáč zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. V kategórii 8. ročníka najúspešnejší bol Vasil Barca zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. Druhé miesto patrilo Markovi Černivcovi zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a tretie miesto získala Monika Šusterová zo ZŠ 15. októbra v Pivnici.