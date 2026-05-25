Dni Petrovca 2026 vo svojom programe okrem početných kultúrnych a spoločenských aktivít obsahovali aj zábavnú zložku, ako aj športovú.
Športovalo sa aj v sobotu, ale predovšetkým včera, v nedeľu 23. mája.
V Športovo-rekreačnom stredisku Vrbara už v sobotu popoludní boli avizované viaceré aktivity. Medzi nimi i Triagonál vo futbale (ročníky 2018/2019, 2016/2017, 2014/2015, 2012/2013), potom futbalový zápas kadetov FK Mladosť Petrovec a FK Vojvodina Nový Sad a na záver i futbalový zápas veteránov FK Mladosť Petrovec a FK Slávia Pivnica.
K tomu na Jarmočnisku tiež bolo azda najrušnejšie. Prebiehal tu futbalový turnaj v organizácii Školy futbalu Alegria, ktorý zoskupil viac stoviek účastníkov z celej Vojvodiny a Republiky Srbskej, ale i divákov. Súťažili i v sobotu ročník 2018, keď sa zoskupilo 16 tímov, ale rovnako tak i v nedeľu tiež 16 tímov hráčov ročníka 2014. Hralo sa na dvoch terénoch.
V nedeľu na kanáli DTD pri rybárskej chate prebiehala súťaž žiakov ZŠ Jána Čajaka v love rýb udicou na plavák a rybári zorganizovali i veselicu a predaj rybacích špecialít.
V Loveckom dome v Lesíku bola súťaž v streľbe do hlinených terčov. Súťažili zo 30 jednotlivcov, ako aj tímy z Báčskopetrovskej obce a z Mošorína a Temerína a na záver si všetci spolu, aj s ostatnými záujemcami pochutili z paprikáša z diviny.
V telocvičňa ZŠ Jána Čajaka STK Mladosť zorganizoval turnaj v stolnom tenise. Bol to Memoriál Jaroslava Báďonského, v ktorom účinkovali aktívni hráči a zorganizovali tiež i turnaj veteránov a rekreantov.
V popoludňajších hodinách programom osláv boli avizované turnaj vo volejbale pre deti mladšej kategórie a otvorený šachový turnaj Obce Báčsky Petrovec.