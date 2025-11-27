Uplynulý víkend v Pivnici prebiehal 59. ročník Stretnutia v pivnickom poli a fotografia troch najlepšie ocenených spevákov za prednes piesní na titulnej strane posledného tohtoročného novembrového čísla Hlasu ľudu nám ho ešte raz pripomenie.
Vstupné strany patria aktualitám zo štátnej politiky a vyhláseniam prezidenta Srbska Aleksandra Vučića na viaceré pálčivé témy. Nasledujú školské témy, a to o seminároch v Békešskej Čabe a Kysáči. Pre tých, čo sledujú divadelné diania v našej komunite, sú tu riporty z pokračovania Petrovských dní divadelných a výsledku miniseminára Poď sa vypísať v Pivnici. Čitateľov iste zaujme príspevok o účasti Turistickej organizácie Obce Stará Pazova na Medzinárodnom seminári o cestovnom ruchu v Číne, ako i ten z návštevy denného pobytu pre osoby s osobitnými potrebami v Kysáči. V rubrike Naše dediny píše sa i o návšteve kysáčskych cirkevníkov v Laliti a Odžakoch a o tradičných zabíjačkách v Kysáči.
V tematickej prílohe Životný štýl sa čitatelia viac dozvedia o druhoch medu a jeho liečivých účinkoch, nájdu si dobré rady pre zdravie a krásu, tiež rozhovor s vedúcim Detského folklórneho súboru Hruštička v Kovačici Željkom Suchánekom a ďalšie pokračovanie cyklu z astronómie.
Kultúrne strany sú predovšetkým venované trojdňovému Stretnutiu v pivnickom poli, na ktorom vystúpilo 27 spevákov z našej krajiny a z Chorvátska. Sú tu i riporty z Banátskeho festivalu slovenských ľudových piesní V padinskej doline, z priebehu Pazovských divadelných dní, ale i z dvoch literárnych podujatí: v Hložanoch a Kysáči.
Na strany pre milovníkov športu sa dostali riporty z futbalových stretnutí v jesennej časti majstrovstiev, ale píše sa i o súťažiach v karate, stolnom tenise, športovom rybolove a vo volejbale.
Na poslednej strane je prvá časť fotografií interpretov a autorov odmenených na nedávnom Festivale slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči.